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В Польше запустили новые деньги (фото)

В Польше запустили новые деньги (фото)

Национальный банк Польши ввел в оборот новую банкноту номиналом 100 злотых.

Об этом сообщил Нацбанк Украины со ссылкой на информацию от коллег.

«По сравнению с банкнотой 100 злотых, которая была введена в обращение 07.04.2014, дата, напечатанная на лицевой стороне, была изменена на «14 GRUDNIA 2018 r.». Также изменены подписи председателя Национального банка Польши и начальника Казначейства», — говорится в телеграмме НБУ №50-0035/33539, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

В ней уточняется, что новая купюра покрыта с двух сторон защитным прозрачным слоем для повышения износостойкости.

На новой сотке находится портрет короля Владислава II Ягелло. Ее размер 138 × 69 мм.

Основные цвета:

  • лицевая сторона — зеленая, оливковая, светло-фиолетовая, синяя,
  • обратная сторона — темно-зеленый, оливковый, коричневый, оранжевый.

Банкнота оснащена множеством защитных элементов (водяной знак, микропечать, знаки в ультрафиолете и пр.).

«Национальный банк Польши сообщает также, что банкноты номиналом 100 злотых, которые были введены в обращение 07.04.2014 и 01.06.1995, остаются законным платежным средством», — при этом уточняется в телеграмме Нацбанка Украины.

По материалам Finance.UA
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