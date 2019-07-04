В Польше запустили новые деньги (фото)

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Национальный банк Польши ввел в оборот новую банкноту номиналом 100 злотых.
Об этом сообщил Нацбанк Украины со ссылкой на информацию от коллег.
«По сравнению с банкнотой 100 злотых, которая была введена в обращение 07.04.2014, дата, напечатанная на лицевой стороне, была изменена на «14 GRUDNIA 2018 r.». Также изменены подписи председателя Национального банка Польши и начальника Казначейства», — говорится в телеграмме НБУ №50-0035/33539, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
В ней уточняется, что новая купюра покрыта с двух сторон защитным прозрачным слоем для повышения износостойкости.
На новой сотке находится портрет короля Владислава II Ягелло. Ее размер 138 × 69 мм.
Основные цвета:
Банкнота оснащена множеством защитных элементов (водяной знак, микропечать, знаки в ультрафиолете и пр.).
«Национальный банк Польши сообщает также, что банкноты номиналом 100 злотых, которые были введены в обращение 07.04.2014 и 01.06.1995, остаются законным платежным средством», — при этом уточняется в телеграмме Нацбанка Украины.
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