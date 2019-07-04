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Renault представила новый кроссовер первого поколения Duster (фото)

Renault представила новый кроссовер первого поколения Duster (фото)

Компания Renault презентовала обновленный кроссовер Duster первого поколения для индийского рынка. Модель получила изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелась модернизированным мультимедийным комплексом.

Об этом сообщили Autonews.

От предшественника кроссовер можно отличить благодаря новой радиаторной решетке с хромированными элементами, головным фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями, капоту измененной формы и слегка модернизированному бамперу. Кроме того, появились колесные диски нового дизайна, другие защитные пластины передней и задней части кузова и измененный пластиковый обвес.

Линейка двигателей осталась прежней. В Индии Renault Duster доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., а также с дизелями аналогичного объема, выдающими 85 или 110 лошадиных сил. Трансмиссии — пяти- или шестиступенчатая «механика», «робот» либо вариатор.

В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система распределения тормозных усилий.

По материалам autonews.ua
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