Сколько зарабатывает домашний персонал в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В настоящее время в столице большой спрос на рабочие специальности и домашний персонал.
Какие зарплаты предлагают:
Читайте также: В Госстате сообщили, как выросла средняя зарплата за полугодие: где получают больше
Самые востребованные специалисты в настоящее время в Украине – официант, продавец, грузчик, водитель и повар.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предложил люстрировать главу НацбанкаВчера, 13:40 - 2465 7
Конгресс США одобрил санкции против РоссииВчера, 14:37 - 1064 6
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьВчера, 14:03 - 8047 2
"Укрпочта" планирует в 2019 году заработать 63 млн гривенВчера, 16:31 - 133 2
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям5 ч. назад - 10713 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям5 ч. назад - 10713 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)16 ч. назад - 6870
Volkswagen привез в Украину самый маленький кроссовер T-RocВчера, 22:01 - 4765
Атака нового вируса поразила 25 миллионов гаджетовВчера, 20:23 - 2877
Назван средний возраст ввозимых в Украину автомобилейВчера, 20:01 - 1656
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Вчера, 17:34 - 535
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Позавчера, 12:10 - 2818
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 531
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1214 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5032