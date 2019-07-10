Сколько зарабатывает домашний персонал в Украине

В настоящее время в столице большой спрос на рабочие специальности и домашний персонал.

Какие зарплаты предлагают:

Строители – 18 тыс. грн.

Каменщики и штукатуры – 25-27 тыс. грн.

Продавцы – 7,5 тыс. грн (в среднем по Украине).

Водители – от 14 тыс. грн.

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Няни, домработницы – 15-16 тыс. грн.

Сварщики, автослесари – от 15-16 тыс. грн.

Самые востребованные специалисты в настоящее время в Украине – официант, продавец, грузчик, водитель и повар.