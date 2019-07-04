ЕС и Германия выделят 100 млн евро на поддержку энергоэффективности в Украине

В Киеве в день саммита Украина-ЕС состоится подписание договора на поддержку энергоэффективности в Украине с общим финансированием в 100 млн евро.

Подписание договора состоялось в рамках выполнения положений подписанных соглашений с Европейской Комиссией о финансировании мероприятий “Программа поддержки энергоэффективности в Украине – EE4U” и “Программа поддержки энергоэффективности в Украине – EE4U – II”.

80 млн евро в рамках договора выделяет ЕС, еще 20 млн – правительство Германии.

Подписание договора позволит обеспечить софинансирование грантов на проекты по реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах и дальнейшую поддержку по внедрению ключевых реформ в сфере энергоэффективности.

Реализация договора будет способствовать повышению уровня энергоэффективности жилищного сектора Украины, снижению уровня выброса парниковых газов СО2 в Украине и обеспечению соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности, внедрению мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергетических ресурсов.

В ходе саммита Украина-ЕС был подписан ряд документов, в том числе соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта “U-LEAD” в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 40 млн евро.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы “Антикоррупционной инициативы” с общим бюджетом 22,9 млн евро. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Еще одно подписанное соглашение – по поддержке гражданского общества и культуры – предполагает привлечение финансирования ЕС в размере 10 млн евро для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Также стороны подписали соглашение, направленное на имплементацию Соглашения об ассоциации и соглашение о поддержке Донбасса на 10 млн евро.