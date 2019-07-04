Межбанк: кто формировал тренд по курсу

Как мы и ожидали – в понедельник на валютном рынке объемы операций существенно возросли, а тренд по курсу формировали крупные клиенты и сам Нацбанк. Было интересно.

Особенно в первые два часа сессии, когда крупные продавцы валюты пытались разогреть курс. Пользуясь достаточно вялым стартом торгов (многие банки вышли на рынок с основными объемами только ближе к 12 часам) – экспортеры выставляли небольшие лоты на продажу в надежде, что спрос начнет превышать предложение и это развернет рынок.

Но особо это не сработало – если начинали день с котировок 25,62/25,66 гривен за доллар, то к 11 часам курс чуть просел до 25,62/25,635 гривен, а затем – при выходе основной массы продавцов – просел до 25,58/25,60 гривен и застыл на этой отметке уже до самого завершения активной фазы торгов.

“Замирание” объяснялось просто. По информации участников межбанка в это время НБУ снова пополнял свои резервы, выкупая излишек в пределах этих котировок, что и удержало доллар от дальнейшего проседания.

С продажей доллара регулятору были замечены и нерезиденты, которые явно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

После 14:00 и окончательного ухода с рынка крупных игроков – на мелких суммах – доллар просел до 25,56/25,575 гривен к 15:00, а завершилась сессия уровнем 25,565/25,58.

Интересно, что наличный рынок все менее охотно реагирует на падение котировок безналичной валюты и все больше ориентируется на соотношение реального спроса и предложения. Это говорит о том, что спрос на наличную валюту постепенно растет и владельцам обменок уже незачем особо снижаться по своим ценникам продажи валюты.

Главные события 08 июля на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 25,62/25,66 гривен до 25,565/25,58 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен со скупкой излишков доллара через Matching. Купил не менее “дежурных” 20 млн долларов, но по нашим наблюдениям даже больше – миллионов до 40;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,6182 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 9 июля установлен на уровне 25,6021.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,56 / 25,57

евро – 28,67 / 28,69

российский рубль – 0,4008 / 0,4014

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1215 / 1,1217

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