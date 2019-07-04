Межбанк: кто формировал тренд по курсу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как мы и ожидали – в понедельник на валютном рынке объемы операций существенно возросли, а тренд по курсу формировали крупные клиенты и сам Нацбанк. Было интересно.
Особенно в первые два часа сессии, когда крупные продавцы валюты пытались разогреть курс. Пользуясь достаточно вялым стартом торгов (многие банки вышли на рынок с основными объемами только ближе к 12 часам) – экспортеры выставляли небольшие лоты на продажу в надежде, что спрос начнет превышать предложение и это развернет рынок.
Но особо это не сработало – если начинали день с котировок 25,62/25,66 гривен за доллар, то к 11 часам курс чуть просел до 25,62/25,635 гривен, а затем – при выходе основной массы продавцов – просел до 25,58/25,60 гривен и застыл на этой отметке уже до самого завершения активной фазы торгов.
“Замирание” объяснялось просто. По информации участников межбанка в это время НБУ снова пополнял свои резервы, выкупая излишек в пределах этих котировок, что и удержало доллар от дальнейшего проседания.
С продажей доллара регулятору были замечены и нерезиденты, которые явно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
После 14:00 и окончательного ухода с рынка крупных игроков – на мелких суммах – доллар просел до 25,56/25,575 гривен к 15:00, а завершилась сессия уровнем 25,565/25,58.
Интересно, что наличный рынок все менее охотно реагирует на падение котировок безналичной валюты и все больше ориентируется на соотношение реального спроса и предложения. Это говорит о том, что спрос на наличную валюту постепенно растет и владельцам обменок уже незачем особо снижаться по своим ценникам продажи валюты.
Главные события 08 июля на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 25,62/25,66 гривен до 25,565/25,58 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен со скупкой излишков доллара через Matching. Купил не менее “дежурных” 20 млн долларов, но по нашим наблюдениям даже больше – миллионов до 40;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,6182 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 9 июля установлен на уровне 25,6021.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,56 / 25,57
евро – 28,67 / 28,69
российский рубль – 0,4008 / 0,4014
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1215 / 1,1217
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять летВчера, 23:00 - 2053 15
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал измененияВчера, 17:00 - 13484 11
В Украину впервые доставили партию нефти из США8 ч. назад - 870 9
В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссе3 ч. назад - 2922 6
Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юристаВчера, 21:01 - 4140 5
Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату10 ч. назад - 10207
Mercedes предложил удобное решение для больших внедорожниковВчера, 22:13 - 9821 3
Названы автомобильные бренды с самыми лояльными покупателями15 ч. назад - 5598
Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юристаВчера, 21:01 - 4140 5
Коломойский оценил свои активы в миллиарды долларов7 ч. назад - 4094 3
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 3441
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 1930 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 797
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5409 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4763