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«АвтоКрАЗ» готовится к новому экологическому стандарту

«АвтоКрАЗ» готовится к новому экологическому стандарту

«АвтоКрАЗ», единственный в Украине производитель большегрузной техники, взял курс на создание автомобилей, которые соответствуют новейшим стандартам экологической безопасности. Он разработал шасси КрАЗ-7133В4-600 (8х4) с двигателем WP10, соответствующим стандарту «Евро-6».

В Украине стандарт экологической безопасности «Евро-6» должен был начать действовать с 1 января 2020 года. Однако, несколько недель назад депутаты Верховной Рады отложили его введение на 2025 год. Дело в том, что «Евро-6» приведет к тому, что в нашу страну станет невозможно ввозить машины старше 2015 года. В сложившейся сейчас ситуации это могло вызвать резкое увеличение стоимости подержанных и новых автомобилей.

До введения стандарта «Евро-6» осталось таким образом несколько лет, но «АвтоКрАЗ» уже сейчас начал оснащать свои грузовики более экологичными двигателями.

Четырехосное шасси КрАЗ-7133В4-600 предназначено для монтажа установок промышленного назначения и технологического оборудования. Мощность дизельного двигателя — 375 л.с. Он работает в паре с механической коробкой передач.

По материалам autonews.ua
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