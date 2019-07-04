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Маск рассказал, когда Tesla сделает устаревшие модели беспилотными

Маск рассказал, когда Tesla сделает устаревшие модели беспилотными

К концу 2019 года в Tesla планируют начать устанавливать чипы для беспилотного управления на свои устаревшие электрокары.

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

По его словам, монтировать чипы FSD (Full Self-Driving) в устаревшие Model S, X и 3 компания начнет в четвертом квартале этого года. Больше никаких сведений он не опубликовал.

При этом ранее Маск упоминал, что автомобилисты, которые во время покупки электрокара купили полный автопилот за шесть тысяч долларов, получат новый чип бесплатно. Сколько это будет стоить всем остальным, пока неизвестно.

Сейчас компания Tesla предлагает своим клиентам две различные функции помощи водителю:

  • Автопилот – более усовершенствованная версия адаптивного круиз-контроля. С недавнего времени она стандартна для всех новых электромобилей марки.
  • “Полное самостоятельное вождение” (FSD). Здесь водителю можно не делать абсолютно никаких действий и даже, якобы, не обязательно следить за дорогой. Но она пока не доступна, так как специалисты Tesla все еще работают над ее совершенствованием.
По материалам ТСН
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