По результатам саммита Украина-ЕС подписали 5 соглашений

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По результатам саммита Украина- Европейский Союз подписали 5 соглашений.
Соответствующие документы подписали представители Кабинета министров Украины вице-премьеры Геннадий Зубко и Степан Кубив и член Еврокомиссии Йоханнес Хан.
Так, по результатам встречи было подписано соглашение о финансировании мероприятий «Программа технического сотрудничества на 2019 год», «Антикоррупционная инициатива – вторая фаза», «Поддержка гражданского общества и культуры», «U-Lead с Европой: программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза», а также об изменениях в соглашении по «Поддержке ЕС востока Украины».
Напомним, в Киеве 8 июля состоялся 21-й саммит Украина – Европейский Союз. В ходе саммита встретились президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять летВчера, 23:00 - 1944 14
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал измененияВчера, 17:00 - 13263 11
В Украину впервые доставили партию нефти из США6 ч. назад - 769 9
В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссе2 ч. назад - 1758 6
Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юристаВчера, 21:01 - 3863 4
Mercedes предложил удобное решение для больших внедорожниковВчера, 22:13 - 9546 3
Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату9 ч. назад - 8701
Названы автомобильные бренды с самыми лояльными покупателями14 ч. назад - 5459
Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юристаВчера, 21:01 - 3863 4
Opel презентовал обновленную Astra15 ч. назад - 3181
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 3400
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 1912 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 793
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5394 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4755