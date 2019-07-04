По результатам саммита Украина-ЕС подписали 5 соглашений

По результатам саммита Украина- Европейский Союз подписали 5 соглашений.

Соответствующие документы подписали представители Кабинета министров Украины вице-премьеры Геннадий Зубко и Степан Кубив и член Еврокомиссии Йоханнес Хан.

Так, по результатам встречи было подписано соглашение о финансировании мероприятий «Программа технического сотрудничества на 2019 год», «Антикоррупционная инициатива – вторая фаза», «Поддержка гражданского общества и культуры», «U-Lead с Европой: программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза», а также об изменениях в соглашении по «Поддержке ЕС востока Украины».

Напомним, в Киеве 8 июля состоялся 21-й саммит Украина – Европейский Союз. В ходе саммита встретились президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.