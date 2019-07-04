Сбор урожая зерновых в Украине завершен на треть

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Минагрополитики сообщает, что в Украине по состоянию на 8 июля собрано 35 % от прогнозированного урожая зерновых.
“Так, намолочено 11,3 млн тонн зерна нового урожая с площади 3,4 млн га или 35% к прогнозу”, – сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, собрано:
Также сообщается о том, что продолжается сбор озимого рапса, которого намолочено 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га или 40% к прогнозу.
Также в Минагрополитики сообщили, что аграрии 6 областей – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской – приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га или 0,5% к прогнозу.
Аграрии 4 областей – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской – начали сбор овса, которого намолочено 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 0,4% к прогнозу.
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