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Сбор урожая зерновых в Украине завершен на треть

Сбор урожая зерновых в Украине завершен на треть

Минагрополитики сообщает, что в Украине по состоянию на 8 июля собрано 35 % от прогнозированного урожая зерновых.

“Так, намолочено 11,3 млн тонн зерна нового урожая с площади 3,4 млн га или 35% к прогнозу”, – сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 7,3 млн тонн с площади 2,1 млн га или 32% к прогнозу;
  • ячменя – 3,6 млн тонн с площади 1,1 млн га или 43% к прогнозу;
  • гороха – 402 тыс. тонн с площади 187 тыс. га или 66% к прогнозу.

Также сообщается о том, что продолжается сбор озимого рапса, которого намолочено 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га или 40% к прогнозу.

Также в Минагрополитики сообщили, что аграрии 6 областей – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской – приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га или 0,5% к прогнозу.

Аграрии 4 областей – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской – начали сбор овса, которого намолочено 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 0,4% к прогнозу.

По материалам Телеграф
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