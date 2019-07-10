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Как получить лицензию на оказание финансовых услуг

Как получить лицензию на оказание финансовых услуг

Финансовые компании, ломбарды и юридические лица имеют право предоставлять финансовые услуги (заключение договоров о предоставлении таких услуг) исключительно на основании соответствующих лицензий.

Об этом говорится на Правительственном портале.

К кому применяются лицензионные условия – ко всем субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по финансовому лизингу, предоставлению займов, в том числе на условиях финансового кредита, предоставлению гарантий и поручительств, услуг факторинга и доверительного управления финансовыми активами.

Что нужно сделать – подать электронное заявление лично через Единый государственный портал административных услуг.

Сроки предоставления услуги – три рабочих дней со дня получения заявления.

Стоимость услуг – Разовая плата в размере 1 прожиточного минимума.

По материалам Finance.UA
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