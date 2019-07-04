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Более 528 миллиардов гривен поступило в сводный бюджет Украины с начала года

Более 528 миллиардов гривен поступило в сводный бюджет Украины с начала года

В январе-июне 2019 года в сводный бюджет страны поступило 528,8 миллиарда гривен – это на 65,8 миллиарда, или на 14,2% больше, чем в I полугодии 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Так, в государственный бюджет обеспечено 401,3 млрд грн – это на 44,4 млрд грн, или на 12,5% превышает соответствующий показатель прошлого года.

В местные бюджеты обеспечено 127,6 млрд грн – на 21,4 млрд грн, или 20,1% больше, чем в I полугодии прошлого года.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов:

  • из части чистой прибыли (дохода) взимается в госбюджет – 300,1% (+14,2 млрд грн);
  • налога на прибыль предприятий – 105,3% (+ 2,7 млрд грн);
  • налога и сбора на доходы физлиц – 104,8% (+ 2,4 млрд грн);
  • акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 127,3% (+1 млрд грн)
  • экологического налога – 107,2% (+ 0,1 млрд гривень).

В разрезе основных платежей в январе-июне 2019 года прирост к аналогичному периоду прошлого года обеспечено в части чистой прибыли, которая взимается в госбюджет – в 4,7 раза (16,8 млрд грн), по налогу и сбору на доходы физических лиц – на 21,1% (8,9 млрд грн), рентной платы за пользование недрами – в 1,4 раза (6,4 млрд грн), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 5,1% (1,3 млрд грн).

Справка Finance.ua:

  • За январь-апрель 2019 года в сводный бюджет страны поступило 390 миллиардов.
По материалам Украинская правда
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