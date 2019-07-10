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НБУ определил топ банков по количеству отделений

НБУ определил топ банков по количеству отделений

В Украине по состоянию на начало июля функционировало 76 банков, которые насчитывают 8269 отделений.

Об этом сообщает НБУ.

В топ-10 банков по количеству отделений вошли:

АО “Ощадбанк” – 2487;
АО КБ “ПриватБанк” – 1987;
АО “Райффайзен Банк Аваль” – 502;
АО “УкрСиббанк” – 298;
АО “Альфа-Банк” – 250;
АБ “Укргазбанк” – 249;
АО “А – Банк” – 227;
АО “ПУМБ” – 193;
АО “Мегабанк” – 166;
АО “Креди Агриколь Банк” – 151.

Справка Finance.ua

  • Согласно данным НБУ, общая тенденция к снижению количества отделений сохраняется с 2012 года.
  • Так, за 2017 год количество отделений сократилось на 8% по сравнению с началом года – до 9489 отделений.
  • Сокращения банковских отделений в 2017 году немного замедлились: за 2017 год было закрыто 8% существующих отделений.
  • Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений.
По материалам УНН
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