НБУ определил топ банков по количеству отделений

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В Украине по состоянию на начало июля функционировало 76 банков, которые насчитывают 8269 отделений.
Об этом сообщает НБУ.
В топ-10 банков по количеству отделений вошли:
АО “Ощадбанк” – 2487;
АО КБ “ПриватБанк” – 1987;
АО “Райффайзен Банк Аваль” – 502;
АО “УкрСиббанк” – 298;
АО “Альфа-Банк” – 250;
АБ “Укргазбанк” – 249;
АО “А – Банк” – 227;
АО “ПУМБ” – 193;
АО “Мегабанк” – 166;
АО “Креди Агриколь Банк” – 151.
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