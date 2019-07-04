Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вновь существенно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,4-2,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,18 грн до 25,71 грн (-1,8%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,18/26,20 до 25,58/25,60 (-2,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,01/26,25 до 25,58/25,87 (-1,7%/-1,4%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей, что обычно свойственно периодам интенсивного изменения курсов.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, существенное снижение доллара началось в прошлую среду и не останавливалось вплоть до понедельника. Долгосрочный тренд на укрепление гривны начался с февраля и длится до сих пор, хотя он не означает постоянное снижение доллара, за это время были периоды разной продолжительности, когда американская валюта дорожала.

“Если ориентироваться на сезонные колебания прошлых лет, можно предположить, что укрепление гривны может продлиться до конца лета-начала осени. Однако поведение гривны в прошлые годы не является гарантией, что именно так она поведет себя на этот раз. Сезонные особенности на валютном рынке пропадают именно тогда, когда все к ним привыкают и готовятся к ним заранее. Некоторые наблюдатели сейчас задаются вопросом, не случится ли обвал гривны перед/во время/сразу после досрочных выборов в Верховную Раду. Считаю такой сценарий исключительно маловероятным”, – говорит Иосуб.

По словам эксперта, гривна себя достойно проявила весной, во время президентской кампании. Она показала себя достаточно зрелой валютой, которая реагирует не на фамилии политиков, а на макроэкономические факторы: экспорт/импорт/поток капитала и т.д. Сами по себе выборы, независимо от их результата, угрозы для гривны не представляют. Угрозой может стать ухудшение внешней конъюнктуры, бегство капитала или отсутствие реформ, которое поставит крест на отношениях с МВФ.

“На начавшейся неделе ожидаю продолжение снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн”, – резюмирует Иосуб.