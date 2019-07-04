Lenovo презентовала компьютерную мышь-"переводчик"

Компания Lenovo представила “умную” компьютерную мышь. Гаджет способен переводить текст.

Об этом сообщает Gizmochina.



Мышь оснастили программой распознавания речи, синхронного ввода и перевода текста от китайского стартапа Keda Xunfei.



Пока что устройство позволяет вводить голосом тексты на разных китайских диалектах и на английском, а переводит на французский, японский, немецкий и еще 26 языков.



Кроме того, мышь автоматически обновляет словари, загружая их из Сети, и использует глубокое обучение для точного распознавания речи.