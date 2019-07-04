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Lenovo презентовала компьютерную мышь-"переводчик"

Lenovo презентовала компьютерную мышь-"переводчик"

Компания Lenovo представила “умную” компьютерную мышь. Гаджет способен переводить текст.

Об этом сообщает Gizmochina.
 
Мышь оснастили программой распознавания речи, синхронного ввода и перевода текста от китайского стартапа Keda Xunfei.
 
Пока что устройство позволяет вводить голосом тексты на разных китайских диалектах и на английском, а переводит на французский, японский, немецкий и еще 26 языков.
 
Кроме того, мышь автоматически обновляет словари, загружая их из Сети, и использует глубокое обучение для точного распознавания речи.

По материалам Корреспондент.net
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