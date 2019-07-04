В Украине автопроизводство упало на четверть

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С начала года в Украине изготовили 2949 автотранспортных средств. Это на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
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“По предварительным данным Укравтопрома, в июне на украинских предприятиях было произведено 559 единиц автотранспортных средств, что на 17% меньше, чем годом ранее”, – говорится в сообщении.
Июньская сборка легковых автомобилей снизилась на 15% до 504 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка завода Еврокар.
Как отмечается, выпуск автобусов сократился на 29% до 55 шт.
Больше всего автобусов изготовили:
Статистика по производству коммерческих автомобилей в Украине за прошлый месяц отсутствует.
Всего с начала года в Украине было произведено 2949 ед. автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Легковых автомобилей – 2532 шт. (-24%);
Коммерческих – 21 шт. (-81%);
Автобусов – 396 шт. (на 1 шт. больше, чем за аппг).
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