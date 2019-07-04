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В Украине автопроизводство упало на четверть

В Украине автопроизводство упало на четверть

С начала года в Украине изготовили 2949 автотранспортных средств. Это на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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“По предварительным данным Укравтопрома, в июне на украинских предприятиях было произведено 559 единиц автотранспортных средств, что на 17% меньше, чем годом ранее”, – говорится в сообщении.

Июньская сборка легковых автомобилей снизилась на 15% до 504 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка завода Еврокар.

Как отмечается, выпуск автобусов сократился на 29% до 55 шт.

Больше всего автобусов изготовили:

  • «Черкасский автобус» – 30 шт.
  • На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов,
  • Черниговский автозавод сделал 8 автобусов,
  • ЗАЗ – 4 ед.

Статистика по производству коммерческих автомобилей в Украине за прошлый месяц отсутствует.

Всего с начала года в Украине было произведено 2949 ед. автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Легковых автомобилей – 2532 шт. (-24%);

Коммерческих – 21 шт. (-81%);

Автобусов – 396 шт. (на 1 шт. больше, чем за аппг).

По материалам Укравтопром
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