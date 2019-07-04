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Украина была одним из крупнейших партнеров ЕС по импорту и экспорту в 2018 году (инфографика)

Украина была одним из крупнейших партнеров ЕС по импорту и экспорту в 2018 году (инфографика)

Украина была 23-м крупнейшим партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м по величине по экспорту ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС) в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

В период с 2008 по 2018 год у ЕС был положительный торговый баланс с Украиной (имеется в виду, что она экспортировала больше, чем импортировала). Этот профицит был самым высоким в 2013 году, когда он достиг 10 млрд. евро, а самым низким в 2015 году, сократившись до 1 млрд. евро.

В 2018 году профицит составил 4 миллиарда евро.

В экспорте ЕС в Украину преобладали “машины и транспортные средства”, “другие промышленные товары” и “химикаты”, которые вместе составляли 78% европейского экспорта в Украину.

В импорте ЕС из Украины преобладали “другие промышленные товары”, “сырье” и “продукты питания и напитки”, на которые приходится 79% экспорта ЕС в Украину.

Лекарства были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Украину, тогда как наиболее импортируемым продуктом из Украины была кукуруза.

Среди государств-членов Италия была крупнейшим импортером товаров из Украины (3 млрд евро). Крупнейшим экспортером в Украину в 2018 году была Германия (5 млрд евро).

По материалам Европейская правда
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