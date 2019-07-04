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airBaltic поменяла цены за провоз ручной клади

airBaltic поменяла цены за провоз ручной клади

airBaltic поменяла цены за провоз ручной клади. Изменения касаются провоза тяжелой ручной клади весом до 12 кг, которая взимается во время бронирования авиабилета на сайте авиаперевозчика.

Стоимость провоза – 9,99 евро (в одну сторону).

Увеличились расценки (перевозка тяжелой ручной клади при оформлении услуги через сайт airBaltic) — до 16,99 евро за перелет.

airBaltic снизила размер сбора, который взимался в случае оформления услуги через агенства в процессе бронирования авиаперелета – 12 евро.

Стандартная норма ручной клади – предмет с габаритами не более 55х40х23 см и дополнительный с габаритами до 40х30х10 см, общий вес которых не должен превышать 8 кг.

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Как оплатить провоз более тяжелой ручной клади – не позже чем за один час до вылета через сайт или агенства.

Оплата данной услуги в аэропорту невозможна.

Если у выхода на посадку у пассажира зафиксируют превышение веса ручной клади – сбор 60 евро.

По материалам Finance.UA
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