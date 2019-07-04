airBaltic поменяла цены за провоз ручной клади. Изменения касаются провоза тяжелой ручной клади весом до 12 кг, которая взимается во время бронирования авиабилета на сайте авиаперевозчика.

Стоимость провоза – 9,99 евро (в одну сторону).

Увеличились расценки (перевозка тяжелой ручной клади при оформлении услуги через сайт airBaltic) — до 16,99 евро за перелет.

airBaltic снизила размер сбора, который взимался в случае оформления услуги через агенства в процессе бронирования авиаперелета – 12 евро.

Стандартная норма ручной клади – предмет с габаритами не более 55х40х23 см и дополнительный с габаритами до 40х30х10 см, общий вес которых не должен превышать 8 кг.

Как оплатить провоз более тяжелой ручной клади – не позже чем за один час до вылета через сайт или агенства.

Оплата данной услуги в аэропорту невозможна.

Если у выхода на посадку у пассажира зафиксируют превышение веса ручной клади – сбор 60 евро.