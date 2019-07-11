В прошлом году в Украине легально работали более 16 тыс. трудовых мигрантов

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В течение прошлого года в Украине легально работали более 16 тысяч трудовых мигрантов – преимущественно из Турции, РФ и Китая.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в комментарии для УНН.
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По данным пресс-службы, в течение 2018 года в Украине временно работали 16,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что на четверть больше, чем в 2017 году (12,3 тыс.).
Из общего количества работающих иностранцев на основании разрешений, выданных работодателям в течение 2018 года, в Украине большинство составляли граждане Турции – 2977, Российской Федерации – 1601, Китая – 1008, Беларуси – 887, Азербайджана – 707, Польше – 685, Израиля – 608, США – 520, Индии – 504, Германии – 437, Франции – 370, Великобритании – 360, Румынии – 343, Таиланда – 319, Молдовы – 308, Грузии – 301, Италии – 297, Ирана – 185, Литвы – 184 и Казахстана – 170.
По состоянию на 1 января 2019 г. на основании разрешений, выданных отечественным работодателям региональными центрами занятости, работали 11,1 тыс. иностранных граждан (преимущественно граждане Турции, Российской Федерации, Китая, Азербайджана, Польши, Израиля, США и др.).
Мониторинг количества трудовых мигрантов, работающих в Украине, проводился на основании разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, которые выдаются работодателям Государственной службой занятости.
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