Украинские вузы попали в мировой топ-1000

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В рейтинг, опубликованный на сайте QS TopUniversities, попали несколько украинских вузов.
Это Рейтинг 1000 лучших университетов мира.
Какие вузы попали в рейтинг:
Стоимость обучения по специальности “Филолог” – от 17 300 грн. (за учебный год)
Стоимость обучения по специальности “История” – от 29 850 грн.
Стоимость обучения по специальности “Математика” – от 15 тыс. грн.
Стоимость обучения по специальности “Экономика” – от 11 520 грн.
Стоимость обучения по специальности “Дизайн” – от 19 800 грн.
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