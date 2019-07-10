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Украинские вузы попали в мировой топ-1000

Украинские вузы попали в мировой топ-1000

В рейтинг, опубликованный на сайте QS TopUniversities, попали несколько украинских вузов.

Это Рейтинг 1000 лучших университетов мира.

Какие вузы попали в рейтинг:

  • Харьковский университет имени Каразина – 481 позиция.

Стоимость обучения по специальности “Филолог” – от 17 300 грн. (за учебный год)

  • Киевский национальный университет имени Шевченко – 531-540 позиции.

Стоимость обучения по специальности “История” – от 29 850 грн.

  • Национальный технический университет “Киевский политехнический институт имени Сикорского” – 601-650 позиции.

Стоимость обучения по специальности “Математика” – от 15 тыс. грн.

  • Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” — 701-750 позиции.

Стоимость обучения по специальности “Экономика” – от 11 520 грн.

  • Львовский политехнический национальный университет – 751-800 позиции.

Стоимость обучения по специальности “Дизайн” – от 19 800 грн.

Справка Finance.ua

  • Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

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По материалам Finance.UA
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