Курсы криптовалют: Рынок растет на новостях из Кипра

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 8 июля, растут в цене на новостях о том, что Кипр начнет регулировать криптовалюты до конца 2019 года.
При этом министр финансов страны назвал блокчейн революционной технологией.
Курс Bitcoin по состоянию на 10:00 за сутки, по данным Libertex, вырос на 1,87% – до $11429, при капитализации $203,6 млрд.
Ethereum подорожал на 5,18% – до $305, с капитализацией $32,6 млрд, после новости о том, что его эмиссия через два года может быть снижена. XRP вырос на 0,77% – до $0,393, при капитализации $16,8 млрд. Litecoin за сутки прибавил в цене 0,76% – до $119,1, с капитализацией $7,8 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла $327,6 млрд.
Прогнозы аналитиков FOREX CLUB
В ближайшее время криптовалюты продолжат рост.
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