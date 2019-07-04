В Госстате сообщили, как выросла середння зарплата за полугодие: где получают больше

Как сообщают в Госстате, средняя заработная плата в январе-мае 2019 года выросла. Сейчас она составляет 9878 грн. Как утверждают чиновники, она увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Хотя в мае по сравнению с предыдущим месяцем средний размер зарплаты снизился на 0,3%.

Но по сравнению с маем 2018 года показатель вырос на 17%.

В начале года показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине был запланирован на уровне 10500 грн.

Справка Finance.ua

Больше всего зарабатывают в Киеве – от 13 тыс. грн.

На 2 месте Донецкая область – от 10 тыс. грн.