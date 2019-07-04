В Госстате сообщили, как выросла середння зарплата за полугодие: где получают больше

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Как сообщают в Госстате, средняя заработная плата в январе-мае 2019 года выросла. Сейчас она составляет 9878 грн. Как утверждают чиновники, она увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Хотя в мае по сравнению с предыдущим месяцем средний размер зарплаты снизился на 0,3%.
Но по сравнению с маем 2018 года показатель вырос на 17%.
В начале года показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине был запланирован на уровне 10500 грн.
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