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В Госстате сообщили, как выросла середння зарплата за полугодие: где получают больше

В Госстате сообщили, как выросла середння зарплата за полугодие: где получают больше

Как сообщают в Госстате, средняя заработная плата в январе-мае 2019 года выросла. Сейчас она составляет 9878 грн. Как утверждают чиновники, она увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Хотя в мае по сравнению с предыдущим месяцем средний размер зарплаты снизился на 0,3%.

Но по сравнению с маем 2018 года показатель вырос на 17%.

В начале года показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине был запланирован на уровне 10500 грн.

Справка Finance.ua

  • Больше всего зарабатывают в Киеве – от 13 тыс. грн.
  • На 2 месте Донецкая область – от 10 тыс. грн.
  • Самая низкая средняя зарплата в начале 2019 года была в Черновицкой области – около 7 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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