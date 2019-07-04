Qatar Airways распродает билеты из Киева. Распродажа касается эконом и бизнес-класса.

Скидка составляет 40% от тарифа (при условии раннего бронирования).

Акция продлится – до 14 июля.

Самые дешевые направления:

Мальдивы, Токио, Гонконг, Бангкок, Сеул.

Стоимость билетов – от 14 200 грн в обе стороны.

Максимальная скидка 20% от тарифа эконом-класса – в Бангкок, Чиангмай, Манилу, Дананг, Бали, Ханой, Пхукет, Джакарту, Краби, Пномпень, Янгон, Хошимин, Сингапур, Паттайю, Майами (при покупке билета не менее чем за 90 дней до вылета)

Период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.