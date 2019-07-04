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Как выгодно приобрести товар в рассрочку

Как выгодно приобрести товар в рассрочку

Обычному покупателю сложно разобраться в мире банковских рассрочек. Покупка в рассрочку — молниеносное решение, в основе которого зачастую находится “эмо”, а не “рацио”. Рассказываем, на что обратить при покупке товара в рассрочку.

1) Период покупки
Магазины предоставляют выгодные условия по рассрочке на короткий срок — от 3 до 6 месяцев. В условиях стабильно работающей экономики это приемлемый термин оборачиваемости товара. Поэтому сделка будет выгодной для трех участников: покупателя, магазина, банка.

2) Комиссия в счет кредитных средств
Формат современной рассрочки подразумевает погашение кредита частями списанием платежей с кредитной карты. Если на вашей карте отрицательный баланс, в случае списания платежа рассрочки некоторые банки взимают дополнительную комиссию. Внимательно ознакомьтесь с условиями рассрочки, чтобы покупка не обернулась неприятным сюрпризом.

3) Условия оплаты
Время — один из самых драгоценных ресурсов. Меньше всего хочется его тратить, стоя в банковской очереди за оплатой рассрочки. При покупке товара в рассрочку, обратите внимание на условия погашения. Приемлемым условием является автоматическое списание с карты. Допустимым — оплата по счету в интернет-банкинге либо мобильном приложении. Недопустимым — поход в банк для оплаты.

“Тревожным звоночком” в третьем случае будет волокита при оформлении рассрочки. Если затягивается решение по кредиту либо требуются дополнительные документы для кредита на сумму до 25 тысяч грн — смело меняйте банк для кредитования. Вас замучают не только оформлением, но и оплатой кредита, что повлечет за собой потерю времени и нервов.

Перечисленным критериям удовлетворяет сервис “Покупка частями” от monobank.

Для покупки понадобится карта monobank с кредитным лимитом. Никаких бумажных договоров, подтверждение оплаты происходит в приложении. Главный плюс — рассрочка полностью бесплатна для клиента. Даже в случае оплаты кредитными средствами.

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По материалам monobank
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