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Государственные компании не заплатили в бюджет около трети предусмотренных законом дивидендов - Минфин

Государственные компании не заплатили в бюджет около трети предусмотренных законом дивидендов - Минфин

Ряд крупнейших государственных компаний не выплатил дивиденды из своей прибыли в бюджет, что обусловило недовыполнение плана по поступлению дивидендов на 35,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Всего в бюджет поступило 23,2 миллиарда гривен дивидендов от государственных компаний, на 13 млрд гривен меньше, чем предусмотрено законом.

Больше всего недоплатил в бюджет Нафтогаз. Так, государственная компания оплатила только 4 миллиарда гривен – треть от предусмотренной законом суммы. Такое решение компания приняла после того, как обжаловала постановление правительства, согласно которому должна заплатить в бюджет 90% своей прибыли за 2018 год.

«Меньше принятого правительством норматива заплатили также Центрэнерго и Турбоатом, которые перечислили в государственный бюджет соответственно 195 млн грн и 265 млн грн (что составляет около 50% суммы дивидендов, подлежащей уплате в Государственный бюджет)», – сообщают в Минфине.

Также не перечислила в бюджет дивидендов «Укрнафта», 50% + 1 акция которой принадлежит государственному Нафтогазу.

Также государственный бюджет недополучил дивиденды государственных компаний из-за худшие финансовые показатели, чем ожидалось при принятии закона о бюджете на 2019 год.

По материалам hromadske.tv
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