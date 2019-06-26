Межбанк: доллар снова обвалили

Основная часть сделок прошла в первой половине дня с значительным увеличением доли операций в евро и рубле. Основная причина – в США выходной, и работа по доллару на торгах в Украине проходила на условиях ТОМ. Это непопулярный у клиентов формат торговли валютой и поэтому клиенты предпочитали либо перенести свои заявки по доллару сразу на завтра, либо работать только по евро и рублю.

Лишь небольшая часть компаний (кого по разным причинам “припекали” сроки операций по долларовым расчетам) работала на ТОМе. Это существенно снизило объемы торгов, а за счет проседания ликвидности банков (корсчета упали до 36,6 млрд гривен) – покупатели могли диктовать свои правила игры и цены на валюту. Этот дефицит гривны быстро привел к массированной игре “на понижение” со стороны тех компаний-покупателей, кто был богат на нацвалюту.

В конечном итоге, стараниями покупателей и части спекулянтов – доллар снова обвалили и закрепили ниже психологического уровня в 26 гривен. Выиграл от происходящего НБУ, который снова пополнял свои резервы даже на условиях поставки валюты ТОМом. Замечен регулятор был как минимум дважды, выкупил не менее 20-30 млн долларов, первую двадцатку из которых по 25,93 гривны. Как только Нацбанк уходил с рынка – курс начинал дополнительно проседать, но в целом без поддержки НБУ доллара в виде интервенций котировки просели бы значительно ниже.

С утренних котировок 25,93/25,97 гривен за счет превышения предложения над спросом уже к 11 часам доллар просел до 25,91/25,93. Торги по доллару из-за выходного в США (День независимости) проходили вяло, но на единичных сделках курс обвалился до 25,835/25,86 к 12 часам. Из-за выкупа излишков доллара Нацбанком курс еще как-то продержался в пределах 25,81/25,83 гривен за доллар до закрытия активной фазы сессии, но уже после 16 часов американская валюта просела еще ниже – до 25,79/25,82 гривен. На этой отметке сессия четверга завершилась.

Несмотря на работу по доллару на условиях ТОМ (в США отмечали День независимости) и “вялого” рынка – падение котировок доллара с утренних 25,93/25,97 гривен до 25,79/25,82 к моменту завершения сессии;

НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен несколько раз со скупкой доллара через Matching. Купил не менее 20-30 млн долларов. Основную часть покупал по 25,93 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,8987 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 5 июля установлен на уровне 25,870835.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,81 / 25,83

евро – 29,13 / 29,15

российский рубль – 0,406 / 0,407

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