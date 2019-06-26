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Такси-сервис Bolt открывает офис в Киеве

Такси-сервис Bolt открывает офис в Киеве

Компания Bolt откроет офис и центр исследований и разработок в столичном инновационном парке UNIT.City.

Об этом сообщает пресс-служба UNIT.City на странице в Facebook.

“Компания Bolt, оцененная в $1 млрд, откроет офис и центр исследований и разработок в UNIT.City. Уже в августе команда из более 50 человек будет работать в инновационном парке. А в конце года планируют набирать разработчиков в R&D”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, среди инвесторов – Daimler (производитель Mercedes-Benz), китайский агрегатор такси Didi Chuxing, инвестиционный фонд Korelya Capital и соучредитель TransferWise. Ожидается, что новый резидент значительно усилит инновационный парк и стартап-экосистему Киева.

В столице тарифы на проезд данной компании делятся на три вида: доступные поездки, поездки на комфортабельных авто, поездки на экологических авто.

Доступные поездки:

  • 40 грн минимум,
  • 40 грн – плата за отмену заказа.

Поездки на комфортабельных авто

  • 55 грн – минимум,
  • 55 грн – плата за отмену заказа.

Поездки на экологических авто:

  • 55 грн – минимум,
  • 55 грн – плата за отмену заказа.

Справка Finance.ua:

  • Bolt – транспортная платформа (автомобили, мотоциклы, электросамокаты), стремительнее всего развивающаяся в Европе и Африке.
  • Сейчас компания насчитывает уже 25 млн пользователей в 30 странах мира.
По материалам Finance.UA
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