Такси-сервис Bolt открывает офис в Киеве

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Компания Bolt откроет офис и центр исследований и разработок в столичном инновационном парке UNIT.City.
Об этом сообщает пресс-служба UNIT.City на странице в Facebook.
“Компания Bolt, оцененная в $1 млрд, откроет офис и центр исследований и разработок в UNIT.City. Уже в августе команда из более 50 человек будет работать в инновационном парке. А в конце года планируют набирать разработчиков в R&D”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, среди инвесторов – Daimler (производитель Mercedes-Benz), китайский агрегатор такси Didi Chuxing, инвестиционный фонд Korelya Capital и соучредитель TransferWise. Ожидается, что новый резидент значительно усилит инновационный парк и стартап-экосистему Киева.
В столице тарифы на проезд данной компании делятся на три вида: доступные поездки, поездки на комфортабельных авто, поездки на экологических авто.
Доступные поездки:
Поездки на комфортабельных авто
Поездки на экологических авто:
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