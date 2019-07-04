Mitsubishi приготовил несколько сюрпризов для кроссовера ASX

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Самый младший кроссовер в модельной линейке бренда давно нуждается в смене поколений, но пока его ждет лишь серьезный фейслифтинг. Новинку обещают показать в 2020 году.
Mitsubishi ASX, известный в Северной Америке под названием Outlander Sport – один из старейших компактных внедорожников на рынке. Запущенный в 2010-м и обновленный в 2015-м, его обещают вновь модернизировать к 2020 году.
После модернизации автомобиль станет походить на некоторые новые продукты компании, например, на Eclipse Cross. Переднюю и заднюю части обновили, так что в целом создаётся впечатление, будто это совершенно новый автомобиль.
Стоит лишь заглянуть внутрь, и сразу видна несколько устаревшая планировка. Впрочем, 8-дюймовая информационно-развлекательная система от Rockford Fosgate — абсолютно новая, относительно быстрая и простая в управлении; а в более продвинутых комплектациях оснащена навигацией TomTom. Объёмы внутреннего пространства и вместимость багажника остались неизменными, места для ног пассажиров задних сидений также достаточно.
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