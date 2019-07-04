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Amazon хранит записи разговоров пользователей вечно

Amazon хранит записи разговоров пользователей вечно

Сенатор Кун от штата Делавер направил в мае письмо главе Amazon Джеффу Безосу с вопросом, насколько долго компания хранит записи голосовых взаимодействий клиентов с Alexa. В ответе говорилось, что компания хранит записи в течение неограниченного времени и удаляет их только, если пользователь стирает их вручную.

Переписка попала в руки журналистов CNET. В письме было сказано, что Amazon стирает расшифровки «со всех основных запоминающих устройств Alexa». Но некоторые записи разговоров компания сохраняет, даже если пользователь удаляет аудиофайл. Компания продолжает хранить определенные записи — к примеру, когда пользователи просят «Алексу» оформить подписку на Amazon Music Unlimited, разместить заказ в Amazon Fresh, вызвать такси в Uber или Lyft или приобрести новый навык. Также сюда относятся просьбы поставить будильник и напомнить о дне рождения или встрече. “Клиенты не хотели бы и не ожидают, что мы удалим голосовые записи указанных данных или помешаем Алексе выполнить поставленную задачу”, — говорится в письме.

Помимо этого, в Amazon объяснили, что обучают Алексу при помощи записей настоящих разговоров и их расшифровок. Как сообщал Bloomberg в апреле, в компании работают тысячи сотрудников со всего мира, которые прослушивают аудиозаписи, полученные с умных колонок Echo.

По материалам bigmir.net
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