Дорожные знаки могут стать причиной отмены штрафа

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Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного Суда в своем решении от 24 апреля пришла к выводу, что нельзя штрафовать водителя, который проигнорировал ненадлежаще установленный дорожный знак.
Эта история началась с того, что одного украинского водителя оштрафовали за то, что он проигнорировал дорожный знак. Водитель подал иск в суд, настаивая на отмене штрафа. Истец утверждал, что ехал по дороге с односторонним движением против направления движения из-за того, что дорожный знак был установлен с левой стороны и поэтому он его не заметил.
Суд первой инстанции удовлетворил это требование. Ответчик подал апелляцию, но её не поддержали. Тогда ответчик подал кассационную жалобу в ВС. Но ВС не поддержал её, так как посчитал, что ранее суды приняли вполне справедливое и законное решение.
Оказывается, полиция не имеет права штрафовать водителей, проигнорировавших дорожный знак, если его неправильно установили. В правилах дорожного движения четко говорится о том, как должны устанавливаться дорожные знаки.
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