Как получить справку о несудимости онлайн

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В Украине есть возможность получить справку о несудимости в электронном виде. Для этого нужно пройти регистрацию с помощью цифровой подписи или BankID.
Об этом напоминает Государственное агентство по вопросам электронного управления, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Харькова.
Как оформить справку о несудимости онлайн
1. Необходимо зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua.
2. Регистрация с помощью ЭЦП или BankID.
3. Заполнить форму, указав ближайший к себе сервисный центр МВД.
4. Получить сообщение о готовности документа.
5. Проверить статус готовности справки онлайн.
6. Забрать справку в соответствующем сервисном центре МВД.
В каких случаях может понадобиться справка о несудимости
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