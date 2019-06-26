Как получить справку о несудимости онлайн

В Украине есть возможность получить справку о несудимости в электронном виде. Для этого нужно пройти регистрацию с помощью цифровой подписи или BankID.

Об этом напоминает Государственное агентство по вопросам электронного управления, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Харькова.

Как оформить справку о несудимости онлайн

1. Необходимо зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua .

2. Регистрация с помощью ЭЦП или BankID.

3. Заполнить форму, указав ближайший к себе сервисный центр МВД.

4. Получить сообщение о готовности документа.

5. Проверить статус готовности справки онлайн.

6. Забрать справку в соответствующем сервисном центре МВД.

Электронный вариант – справка поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес;

Бумажный вариант – справку можно забрать в удобном для вас сервисном центре МВД .

В поле «Способ получения справки» следует указать, в каком виде лучше получить справку:*

В каких случаях может понадобиться справка о несудимости