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Как получить справку о несудимости онлайн

Как получить справку о несудимости онлайн

В Украине есть возможность получить справку о несудимости в электронном виде. Для этого нужно пройти регистрацию с помощью цифровой подписи или BankID.

Об этом напоминает Государственное агентство по вопросам электронного управления, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Харькова.

Как оформить справку о несудимости онлайн

1. Необходимо зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua.
2. Регистрация с помощью ЭЦП или BankID.
3. Заполнить форму, указав ближайший к себе сервисный центр МВД.
4. Получить сообщение о готовности документа.
5. Проверить статус готовности справки онлайн.
6. Забрать справку в соответствующем сервисном центре МВД.

В поле «Способ получения справки» следует указать, в каком виде лучше получить справку:*
  • Электронный вариант – справка поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес;
  • Бумажный вариант – справку можно забрать в удобном для вас сервисном центре МВД.

В каких случаях может понадобиться справка о несудимости

  • оформление на работу,
  • оформление визы для выезда за границу,
  • для участия в тендере,
  • осуществление усыновления,
  • установление опеки,
  • оформление гражданства,
  • оформление или восстановление документов и тому подобное.
По материалам Finance.UA
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