Wizz Air начала летать из Киева в Люблин

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила перелеты из Киева в Люблин с 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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“Wizz Air остается преданной украинскому рынку и рада сообщить о возобновлении рейса из Киева в Люблин, предлагая украинским пассажирам еще больше возможностей для путешествий. Мы верим, что выполнение перелетов по этому маршруту будет способствовать развитию региональной экономики и туризма двух стран”, – сказала менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Wizz Air также предлагает перелеты по 30 направлениям из Киева. С начала года компания перевезла около 900 тысяч пассажиров

График рейсов Киев – Люблин:

по средам,

по воскресеньям.

Цена на рейс начинается от 479 гривен.