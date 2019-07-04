Wizz Air начала летать из Киева в Люблин

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Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила перелеты из Киева в Люблин с 30 июня.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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“Wizz Air остается преданной украинскому рынку и рада сообщить о возобновлении рейса из Киева в Люблин, предлагая украинским пассажирам еще больше возможностей для путешествий. Мы верим, что выполнение перелетов по этому маршруту будет способствовать развитию региональной экономики и туризма двух стран”, – сказала менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.
Wizz Air также предлагает перелеты по 30 направлениям из Киева. С начала года компания перевезла около 900 тысяч пассажиров
График рейсов Киев – Люблин:
Цена на рейс начинается от 479 гривен.
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