Apple создает революционную клавиатуру для Macbook

Apple намерена отказаться от механизма “бабочки”, используемого в клавиатурах MacBook с 2015 года. Причиной является их ненадежность, а также невысокая популярность среди пользователей.

Об этом пишет 9to5mac.

В опубликованном отчете аналитика Минь Чи Куо говорится, что Apple представит новый дизайн клавиатуры, основанный на ножничных переключателях. Этот механизм должен обеспечить стойкость и долговечность работы клавиш.

MacBook Air получит усовершенствованный механизм уже в 2019 году, в то время, как MacBook Pro – лишь в 2020 году.

Новая клавиатура с механизмом “ножницы” представляет собой совершенно новый дизайн, отличающийся от всего того, что раньше можно было увидеть в MacBook. Предположительно, он задействует стекловолокно для усиления клавиш.