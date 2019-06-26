Apple создает революционную клавиатуру для Macbook

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Apple намерена отказаться от механизма “бабочки”, используемого в клавиатурах MacBook с 2015 года. Причиной является их ненадежность, а также невысокая популярность среди пользователей.
Об этом пишет 9to5mac.
В опубликованном отчете аналитика Минь Чи Куо говорится, что Apple представит новый дизайн клавиатуры, основанный на ножничных переключателях. Этот механизм должен обеспечить стойкость и долговечность работы клавиш.
MacBook Air получит усовершенствованный механизм уже в 2019 году, в то время, как MacBook Pro – лишь в 2020 году.
Новая клавиатура с механизмом “ножницы” представляет собой совершенно новый дизайн, отличающийся от всего того, что раньше можно было увидеть в MacBook. Предположительно, он задействует стекловолокно для усиления клавиш.
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