Уровень возврата на активы ФГВФЛ упал до 6%

Уровень возврата на активы (соотношение цены продажи к балансовой цене актива) за два года упал в 7 раз.

Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светалана Рекрут в четверг в ходе круглого стола, организованного Фондом.

«6% – это нынешний кумулятивный уровень продаж Фонда. Он был 44% два года назад, потом постепенно снижался, и сейчас это 6%, и будем откровенны, мы ожидаем, что он будет снижаться и в дальнейшем», – заявила Светлана Рекрут.

Вероятно, уровень конверсии упадет еще вдвое.

«Если считать возврат на активы только за счет продажей, то мы ожидаем, что он опустится до 3%. Но если мы говорим об уровне возврата на активы не только от продажи, но и от погашения, и от управления, то сейчас он находится на уровне 8%, и я не думаю, что он будет снижаться», – подчеркнула Светлана Рекрут.

Но поскольку в Украине на торги выставляется задолженность с процентами, тогда как в остальном мире – только задолженность, то 3% в перерасчете на международную практику дают 5-6% возврата на активы.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов привел опыт других стран: самый лучший опыт recovery rate у Индонезии, которая вернула 31,4%, Малайзии – 34%, Южная Корея – 29%.