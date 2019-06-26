Крупный владелец маркетплейсов захотел стать банком

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В группе компаний EVO (владеет крупным маркетплейсом Prom.ua и рядом других), которая в прошлом году объединилась с интернет-магазином Rozetka, рассматривают варианты выхода на украинский банковский рынок.
Эксперты убеждены, что для традиционных игроков это будет поводом поволноваться. В EVO рассматривают два варианта: либо сотрудничать с банками, либо самим стать одним из них. В качестве примера приводят корпорацию Amazon, которая уже выходит на финансовый рынок США.
Специалисты предполагают, что в таком случае у банка EVO будет самая большая в Украине аудитория. По данным компании Kantar, Rozetka.com.ua и Prom.ua входят в десятку наиболее посещаемых сайтов нашей страны. В мае на эти маркетплейсы зашли 10,88 млн и 10,4 млн пользователей соответственно. Для сравнения, в этом же месяце сайт крупнейшего украинского финучреждения – Приватбанка – посетили 11,24 млн человек.
В самом же Приватбанке от комментариев о потенциальных конкурентах отказались и заявили, что финучреждение само является маркетплейсом. Как известно, три года назад банк запустил свой проект Приватмаркет для поставщиков и покупателей.
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