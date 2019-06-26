В Киеве у мужчины украли 1,2 млн гривен

В Киеве со стрельбой у мужчины украли спортивную сумку, в которой находилось около 1,2 млн гривен.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в Шевченковском районе столицы. Группа неизвестных людей в масках осуществили несколько выстрелов в воздух, а потом украли у киевлянина спортивную сумку, в которой, помимо 1,2 млн гривен, находились документы. Мужчина в тот день направлялся в пункт обмена валют, чтоб обменять крупную сумму. На данный момент начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Полиция проверяет всех знакомых ограбленного мужчины, а также сотрудников пункта обмена валют. Продолжается досудебное расследование.