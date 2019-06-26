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Из-за более высоких тарифов возросло количество субсидиантов - Нацбанк (инфографика)

Из-за более высоких тарифов возросло количество субсидиантов - Нацбанк (инфографика)

Количество получателей субсидий в мае этого года сократилось по сравнению с апрелем в связи с окончанием отопительного сезона. Однако возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные июньского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.

Как отмечается, рост получателей субсидии обусловило повышение тарифов на ЖКУ в конце 2018 – начале 2019 года. Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, в мае по сравнению с апрелем заметно возросло, так как начался процесс переназначения субсидий на новый календарный год.

За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, из них:

  • в городской местности за пять месяцев 2019 года субсидии назначены 1413,8 тысячи семей,
  • в сельской – 745,8 тысячи семей.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.

Случаи, когда приходят платежки получателям субсидии с минусом:

  • Задолженность может появиться у тех людей, которые не оплатили счета за коммунальные услуги в прошлом месяце.
  • Семьи, потребляющие больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы.
  • Если у субсидианта к началу отопительного сезона (2018-2019 гг.) была накоплена задолженность и не уплачена в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна оплачиваться субсидиантом самостоятельно.
По материалам Finance.UA
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