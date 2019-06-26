Из-за более высоких тарифов возросло количество субсидиантов - Нацбанк (инфографика)

Количество получателей субсидий в мае этого года сократилось по сравнению с апрелем в связи с окончанием отопительного сезона. Однако возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные июньского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.

Как отмечается, рост получателей субсидии обусловило повышение тарифов на ЖКУ в конце 2018 – начале 2019 года. Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, в мае по сравнению с апрелем заметно возросло, так как начался процесс переназначения субсидий на новый календарный год.

За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, из них:

в городской местности за пять месяцев 2019 года субсидии назначены 1413,8 тысячи семей,

в сельской – 745,8 тысячи семей.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.

Случаи, когда приходят платежки получателям субсидии с минусом:

Задолженность может появиться у тех людей, которые не оплатили счета за коммунальные услуги в прошлом месяце.

Семьи, потребляющие больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы.