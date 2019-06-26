Из-за более высоких тарифов возросло количество субсидиантов - Нацбанк (инфографика)

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Количество получателей субсидий в мае этого года сократилось по сравнению с апрелем в связи с окончанием отопительного сезона. Однако возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные июньского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.
Как отмечается, рост получателей субсидии обусловило повышение тарифов на ЖКУ в конце 2018 – начале 2019 года. Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, в мае по сравнению с апрелем заметно возросло, так как начался процесс переназначения субсидий на новый календарный год.
За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, из них:
Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.
Случаи, когда приходят платежки получателям субсидии с минусом:
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