Украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторством

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Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором. Об этом сообщает издание “Высокий замок”.
“Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов”, – подчеркнула Гриневич.
По ее словам, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.
“Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка”, – добавила министр.
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