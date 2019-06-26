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Украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторством

Украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторством

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором. Об этом сообщает издание “Высокий замок”.

“Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов”, – подчеркнула Гриневич.

По ее словам, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.

“Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка”, – добавила министр.

По материалам Комментарии
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