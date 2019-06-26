Правительство ужесточит требования к туроператорам - законопроект

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины появился законопроект, который предусматривает жесткое наказание для должностных лиц компаний, которые допустили задержку отправления или приема туристов.

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте 3 июля.

“В прошлом летнем сезоне обострилась проблема, связанная с невыполнением туроператорами договорных обязательств перед туристами. Ради быстрой наживы туроператоры заведомо и безосновательно брали на себя обязательства, объемы которых были значительно больше их способности и способности бюджетных авиаперевозчиков, в результате чего туристы вообще не получали туристических услуг, или получали их с нарушением договорных условий”, – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, размер финансового обеспечения ответственности туроператора и турагента не пересматривался в течение последних пятнадцати лет, даже с учетом значительного изменения курса валют, и соответственно недостаточен для покрытия убытков туристов.

Что предлагается:

Увеличить сумму минимальной гарантии, которую должны оформлять все операторы и турагенты. Сейчас это 20 тыс. евро для туроператоров, 10 тыс. евро для туроператоров въездного или внутреннего туризма, 2 тыс. евро для турагентов.

Сумму минимальной гарантии предлагается установить на уровне 5% от суммы проданных путевок за предыдущий год. Однако в любом случае она не может быть меньше:

200 тыс. евро – для операторов выездного или выездного / внутреннего туризма.

100 тыс. евро – для операторов въездного или туризма.

50 тыс. евро – для операторов внутреннего туризма.

Годового размера агентского вознаграждения или 20 тыс. евро – для турагентов.

За каждое правонарушение руководство компании предлагают штрафовать: