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Правительство ужесточит требования к туроператорам - законопроект

Правительство ужесточит требования к туроператорам - законопроект

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины появился законопроект, который предусматривает жесткое наказание для должностных лиц компаний, которые допустили задержку отправления или приема туристов.

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте 3 июля.

“В прошлом летнем сезоне обострилась проблема, связанная с невыполнением туроператорами договорных обязательств перед туристами. Ради быстрой наживы туроператоры заведомо и безосновательно брали на себя обязательства, объемы которых были значительно больше их способности и способности бюджетных авиаперевозчиков, в результате чего туристы вообще не получали туристических услуг, или получали их с нарушением договорных условий”, – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, размер финансового обеспечения ответственности туроператора и турагента не пересматривался в течение последних пятнадцати лет, даже с учетом значительного изменения курса валют, и соответственно недостаточен для покрытия убытков туристов.

Что предлагается:

Увеличить сумму минимальной гарантии, которую должны оформлять все операторы и турагенты. Сейчас это 20 тыс. евро для туроператоров, 10 тыс. евро для туроператоров въездного или внутреннего туризма, 2 тыс. евро для турагентов.

Сумму минимальной гарантии предлагается установить на уровне 5% от суммы проданных путевок за предыдущий год. Однако в любом случае она не может быть меньше:

  • 200 тыс. евро – для операторов выездного или выездного / внутреннего туризма.
  • 100 тыс. евро – для операторов въездного или туризма.
  • 50 тыс. евро – для операторов внутреннего туризма.
  • Годового размера агентского вознаграждения или 20 тыс. евро – для турагентов.

За каждое правонарушение руководство компании предлагают штрафовать:

  • Первое правонарушение обойдется в 100-500 необлагаемых доходов граждан (1700-8500 грн.).
  • За второе правонарушение в течение одного года – штраф от 800 до 1000 НМДГ (13,6 тыс. грн. – 17 тыс. грн.).
По материалам Finance.UA
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