Крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет

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Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет в два раза до рекордных 37,9 млрд гривен в июне.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.
“В течение июня 2019 года плательщиками Офиса обеспечені рекордные поступления налогов и сборов в Государственный бюджет в размере 37,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн, или почти в 2 раза превышает сбор платежей в июне 2018 года”, – говорится в сообщении.
В разрезе основных налогов в Государственный бюджет поступило:
Произошел рост поступлений в бюджет по всем бюджетообразующим налогам:
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