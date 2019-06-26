Крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет в два раза до рекордных 37,9 млрд гривен в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

“В течение июня 2019 года плательщиками Офиса обеспечені рекордные поступления налогов и сборов в Государственный бюджет в размере 37,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн, или почти в 2 раза превышает сбор платежей в июне 2018 года”, – говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов в Государственный бюджет поступило:

НДС – 10 млрд грн,

– 10 млрд грн, акцизного налога – 6,4 млрд грн,

налога на прибыль – 2,5 млрд грн.

Произошел рост поступлений в бюджет по всем бюджетообразующим налогам: