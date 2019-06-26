0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет

Крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет в два раза до рекордных 37,9 млрд гривен в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

“В течение июня 2019 года плательщиками Офиса обеспечені рекордные поступления налогов и сборов в Государственный бюджет в размере 37,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн, или почти в 2 раза превышает сбор платежей в июне 2018 года”, – говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов в Государственный бюджет поступило:

  • НДС – 10 млрд грн,
  • акцизного налога – 6,4 млрд грн,
  • налога на прибыль – 2,5 млрд грн.

Произошел рост поступлений в бюджет по всем бюджетообразующим налогам:

  • по налогу на прибыль поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 млрд грн, или на 77,7%,
  • по налогу на добавленную стоимость – на 1,1 млрд грн, или на 11,7%,
  • по акцизному налогу – на 701,5 млн грн, или на 12,4%,
  • по части чистой прибыли – на 15,7 млрд грн, или почти в 21 раз.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.