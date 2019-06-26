С банковского рынка Украины исчезнет еще один банк

27 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы для государственной регистрации прекращения деятельности АО “Финростбанк” как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 14 июня 2019 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО “Финростбанк”.

Процедура ликвидации “Финростбанка” была начата 16 октября 2014 года. До этого акционером банка был Александр Бондарев с долей 50%, а еще 50% акций финучреждения принадлежало ряду физических и юридических лиц.