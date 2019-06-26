Хорватия ступила на путь введения евро

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Хорватия до конца этой недели официально подаст заявку на присоединение к Европейскому механизму валютного курса (ERM-2), который является предварительным этапом на пути к введению евро, заявил министр финансов Здравко Марич.
Об этом сообщает Reuters.
Марич сказал, что правительство позволит ему и председателю центрального банка в четверг “подписать и направить письмо о намерениях”.
Хорватия надеется получить разрешение на присоединение к ERM-2 в следующем году. Если Европейский центральный банк и члены еврозоны дадут “зеленый свет”, Загреб может ввести евро не раньше 2023 года.
Марич сказал, что Хорватия в своем письме объясняет обязательства, которые она намерена выполнить в течение следующих 12 месяцев. Они касаются сохранения стабильности финансово-банковской системы, положительных финансовых показателей, усиление сотрудничества с ЕЦБ и некоторых структурных мер, таких как улучшение бизнес-климата.
В опросе, проведенном центральным банком в начале этого года, 52% хорватов высказались за введение евро, тогда как 40% были против.
Чиновники, в частности центральный банк, говорят, что введение евро – это лучший выбор для страны, чьи важнейшие торговые партнеры находятся в зоне евро.
В прошлом году правительство Хорватии приняло новую стратегию, которая предусматривает вступление в еврозону и переход на единую валюту в течение пяти-семи лет.
Болгария готовится присоединиться к еврозоне уже в 2022 году.
Власти Польши уверяют, что введение евро – не в интересах страны.
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