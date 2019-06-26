Межбанк: курс падает, что обваливает рынок

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке прошла более чем динамично. Мало того, что уже все клиенты активно работают в своем обычном деловом ритме, так еще к этому добавилась очень бурная работа нерезидентов.

Иностранцы вчера купили существенную часть предлагаемых Минфином Украины гривневых облигаций и сегодня массово продавали валюту для расчетов за эти бумаги.

Предложение на торгах существенно превышало спрос и даже выходы Нацбанка со скупкой излишка доллара не спасли его от проседания. Всего за день доллар подешевел с 26,12/26,145 до 25,92/25,95 гривен, но основная часть сделок все же проходила в пределах котировок выше 26 гривен.

Формальное завершение сессии на отметке ниже этого психологического порога – это все же работа спекулянтов в части игры “на понижение” на мелких суммах, а не массовое явление.

Как мы и прогнозировали в своем утреннем комментарии – значительную часть избытка доллара выкупил НБУ (работал все разы через Matching, постепенно снижая цену выкупа), а также несколько крупных импортеров и «дочек» иностранных компаний, репатриирующих дивиденды.

Ход торгов:

С утренних котировок 26,12/26,145 гривны уже к 11 часам доллар подешевел до 26,07/26,09 при активном превышении предложения над спросом. Как и вчера – избыток предложения быстро выманил на торги Нацбанк, который купил через Matching первые 20 млн долларов по цене около 26,09 гривен. Своей покупкой регулятор удержал котировки продажи на уровне 26,09 гривен, но как только НБУ ушел с рынка – доллар стремительно просел до 26,01/26,03 к 12:00. После полудня на торги вышло несколько крупных покупателей валюты (в том числе и “дочки” иностранных компаний, репатриирующие дивиденды) со скупкой доллара по низким ценам, а затем, как говорят участники рынка, “анонимно” во второй раз и сам регулятор. Совместно они выкупили основную часть предложения, а курс застыл в узком коридоре 26,00-26,01/26,02-26,03 уже до завершения активной фазы сессии. После 15 часов и до самого завершения торгов спекулянты на мелких сделках придавливали котировки с целью пробить психологический уровень в 26 гривен. Частично им это удалось и завершились торги декларативными котировками 25,92/25,95 гривен за доллар. Но особых сделок по этим курсам уже не было.

Главные события 03 июля на межбанке:

1) Падение котировок доллара с утренних 26,12/26,145 гривен до 25,92/25,95 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен как минимум дважды с активной скупкой доллара через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,0596 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 4 июля установлен на уровне 26,0448.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,01 / 26,03

евро – 29,37 / 29,39

российский рубль – 0,4088 / 0,4093

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1281 / 1,1282

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