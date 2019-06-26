Когда штраф за ГБО в авто незаконен

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Установка в транспортном средстве газобаллонного оборудования считается переоборудованием транспортного средства и должна быть согласована с сервисным центром МВД.
Также должно быть выписано свидетельство о регистрации автомобиля.
Об этом пишет “Дорожный Адвокат” в Facebook.
Штрафы за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил:
Чтобы подтвердить наличие ГБО на автомобиле, инспектор должен составить соответствующий акт проверки технического состояния автомобиля, которым подтвердит факт установления данного оборудования.
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