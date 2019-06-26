Когда штраф за ГБО в авто незаконен

Установка в транспортном средстве газобаллонного оборудования считается переоборудованием транспортного средства и должна быть согласована с сервисным центром МВД.

Также должно быть выписано свидетельство о регистрации автомобиля.

Об этом пишет “Дорожный Адвокат” в Facebook.

Штрафы за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил:

Наложение штрафа.

Повторное нарушение в течение года – лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Чтобы подтвердить наличие ГБО на автомобиле, инспектор должен составить соответствующий акт проверки технического состояния автомобиля, которым подтвердит факт установления данного оборудования.