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Когда штраф за ГБО в авто незаконен

Когда штраф за ГБО в авто незаконен

Установка в транспортном средстве газобаллонного оборудования считается переоборудованием транспортного средства и должна быть согласована с сервисным центром МВД.

Также должно быть выписано свидетельство о регистрации автомобиля.

Об этом пишет “Дорожный Адвокат” в Facebook.

Штрафы за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил:

  • Наложение штрафа.
  • Повторное нарушение в течение года – лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Чтобы подтвердить наличие ГБО на автомобиле, инспектор должен составить соответствующий акт проверки технического состояния автомобиля, которым подтвердит факт установления данного оборудования.

  • Если факт установки ГБО не подтвержден соответствующим актом проверки технического состояния автомобиля, то такой штраф является незаконным.
По материалам Finance.UA
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