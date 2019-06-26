Инспекция по парковке выписала тысячи замечаний

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Инспекторы по парковке в столице за 2 месяца зафиксировали около семи тысяч правонарушений.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Инспекторы до сих пор работают в предупредительном режиме. Вскоре инспекция будет выписывать штрафы без участия полицейских.
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