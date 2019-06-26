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Инспекция по парковке выписала тысячи замечаний

Инспекция по парковке выписала тысячи замечаний

Инспекторы по парковке в столице за 2 месяца зафиксировали около семи тысяч правонарушений.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Инспекторы до сих пор работают в предупредительном режиме. Вскоре инспекция будет выписывать штрафы без участия полицейских.

Справка Finance.ua

  • 27 сентября вступил в действие Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств”.
  • Он предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.
По материалам Finance.UA
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