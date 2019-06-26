Google работает над аналогом AirDrop для Android

Функция Android Beam, которая использует технологию NFC для передачи файлов между смартфонами на базе Android, будет удалена в Android Q. На смену этой функции придёт новая, которая в настоящее время тестируется разработчиками Google и называется Fast Share.

Напомним, функция Android Beam была впервые представлена в 2011 году в Android 4.0. Она позволяла осуществлять передачу файлов между двумя смартфонами. В марте этого года появилась информация о том, что в новой версии мобильной платформы данной функции не будет, а теперь эти данные были подтверждены.

Новая функция Fast Share в настоящее время тестируется в бета-версии Android Q и доступна обладателям устройств Pixel 3 XL. Интеграция функции в бета-версию ОС наглядно демонстрирует, как будет происходить обмен файлами после широкого развёртывания новой программной платформы.

Согласно имеющимся данным, Fast Share позволит передавать между двумя смартфонами текстовые файлы, ссылки, фотографии и др. При этом не требуется подключение к сети Интернет, а включить функцию можно будет в меню настроек. Отмечается, что новый инструмент передачи файлов сохранит простоту Android Beam, поскольку владельцам устройств понадобится только указать имя гаджетов и активировать соответствующую функцию. При этом Bluetooth и функция определения местоположения должны быть включены. Когда смартфоны установят связь друг с другом, появится полноэкранный пользовательский интерфейс, демонстрирующий, какие файлы передаются, а также показывающий прогресс. Получатель увидит на экране сообщение, предлагающее подтвердить или отменить передачу файлов.

Стоит отметить, что рассматриваемая функция сильно напоминает Apple AirDrop, но её зависимость от сервисов Google Play Services может существенно снизить охват пользовательской аудитории. Также не исключено, что Fast Share будет доступна только на определённых версиях Android.