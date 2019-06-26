В аэропорту Жуляны изменились условия парковки

Аэропорт «Киев» изменил условия подъезда к терминалу и тарификацию на кратковременную стоянку авто.

После пересечения шлагбаума при проезде водители имеют только 5 минут бесплатного времени для выезда.

Раньше было позволено находиться у аэровокзального комплекса без оплаты стоянки 15 минут.

Сокращено время до 5 минут.

Введен промежуточный тариф – 20 грн за 30 минут.

Час нахождения на парковке – 40 грн.