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Найти эвакуированный транспорт станет значительно легче

Найти эвакуированный транспорт станет значительно легче

Найти эвакуированное авто в Киеве можно онлайн.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на странице в Facebook.

“Автомобили на тротуарах, остановках или газонах … Знакомая ситуация, не так ли? Исправить это должны инспекторы парковки и электронные сервисы. Сегодня в системе “Имущество” появился 44-й информационный слой с данными о штрафах за парковку. Это означает, что найти эвакуированный транспорт станет значительно легче”, – отметил Юрий Назаров.

Как теперь будут выписывать штрафную квитанцию​​

  • На неправильно припаркованный автомобиль на месте будут вносить данные о транспорте и адресе штрафплощадки на сайт системы “Имущество”.

 Штрафы за парковку в неправильном месте:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размер 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
По материалам Finance.UA
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