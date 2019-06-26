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Найти эвакуированное авто в Киеве можно онлайн.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на странице в Facebook.
“Автомобили на тротуарах, остановках или газонах … Знакомая ситуация, не так ли? Исправить это должны инспекторы парковки и электронные сервисы. Сегодня в системе “Имущество” появился 44-й информационный слой с данными о штрафах за парковку. Это означает, что найти эвакуированный транспорт станет значительно легче”, – отметил Юрий Назаров.
Как теперь будут выписывать штрафную квитанцию
Штрафы за парковку в неправильном месте:
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