Найти эвакуированное авто в Киеве можно онлайн.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на странице в Facebook.

“Автомобили на тротуарах, остановках или газонах … Знакомая ситуация, не так ли? Исправить это должны инспекторы парковки и электронные сервисы. Сегодня в системе “Имущество” появился 44-й информационный слой с данными о штрафах за парковку. Это означает, что найти эвакуированный транспорт станет значительно легче”, – отметил Юрий Назаров.

Как теперь будут выписывать штрафную квитанцию​​

На неправильно припаркованный автомобиль на месте будут вносить данные о транспорте и адресе штрафплощадки на сайт системы “Имущество”.

Штрафы за парковку в неправильном месте:

Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.