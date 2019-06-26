"Укртрансгазу" установили новые тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила новые тарифы для АО “Укртрансгаз” на услуги хранения газа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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“Укртрансгаз” информирует об одобрении регулятором (НКРЭКУ) проекта постановления о пересмотре тарифов на услуги по закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах. Документ предусматривает установление тарифа на закачку в размере 93,3 грн/1 тыс. куб. м в сутки (без НДС), а на отбор – 97,2 грн/1 тыс. куб. м в сутки (без НДС)”, – указали в АО.

При этом, как отмечается, тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн/1 тыс. куб. м в сутки.

Тарифы устанавливаются с 1 августа 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​опубликования постановления в официальном печатном издании – газете “Урядовый курьер”.

Расчет действующих тарифов, как отмечается, осуществлен с учетом корректировки годовой плановой тарифной выручки “Укртрансгаза”.

“Однако увеличение тарифов оператора газохранилищ не решает основных проблемных аспектов, которые приводят к дефициту средств и ставят под угрозу бесперебойную работу “Укртрансгаза”. Основными источниками, которые сформировали критический дефицит ликвидности компании, являются экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, принятые НКРЭКУ в конце 2018 года, и не урегулированная проблема с несанкционированными отборами газа изГТС”, – добавили в компании.