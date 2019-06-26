В Украине планируют сделать доступ к интернету в новых гостиницах

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В Украине, наконец-то, унормировано и рекомендуется предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере при их проектировании.
Такая норма содержится в новых изменениях в ГСН “Гостиницы”.
Об этом пишет заместитель министра Минрегионразвития Лев Парцхаладзе.
Нормы вступают в действие 1 октября.
“Свободный доступ к интернету в отелях – конечно, не новинка, однако, представьте, до сих пор в действующих строительных нормах не было никаких требований по устройству сети интернет и необходимых устройств для этого. Мы пересмотрели такие устаревшие нормы и в изменениях ГСН предусмотрели, что в каждом номере должен быть доступ к интернету и телевидению. Эта норма является рекомендательной, но я думаю, что все сознательные владельцы отелей будут это делать обязательно для удобства и комфорта проживания”, – пишет Парцхаладзе.
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