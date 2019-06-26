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В Украине планируют сделать доступ к интернету в новых гостиницах

В Украине планируют сделать доступ к интернету в новых гостиницах

В Украине, наконец-то, унормировано и рекомендуется предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере при их проектировании.

Такая норма содержится в новых изменениях в ГСН “Гостиницы”.

Об этом пишет заместитель министра Минрегионразвития Лев Парцхаладзе.

Нормы вступают в действие 1 октября.

“Свободный доступ к интернету в отелях – конечно, не новинка, однако, представьте, до сих пор в действующих строительных нормах не было никаких требований по устройству сети интернет и необходимых устройств для этого. Мы пересмотрели такие устаревшие нормы и в изменениях ГСН предусмотрели, что в каждом номере должен быть доступ к интернету и телевидению. Эта норма является рекомендательной, но я думаю, что все сознательные владельцы отелей будут это делать обязательно для удобства и комфорта проживания”, – пишет Парцхаладзе.

Что предлагают

  • Здания гостиниц должны оборудоваться сетями и устройствами и при необходимости иметь отдельные помещения для организации проводного и беспроводного выхода в сеть интернет, мобильной и телефонной связи, телевидения.
  • Рекомендуемый расчет распределительных сетей телевидения и точек доступа к интернету – чтобы в каждом номере было не менее 2-х присоединительных устройств.
  • Телевидение и интернет также нужно предусматривать и в общих помещениях, где могут находиться жители отелей. Это холлы или вестибюли, кафе, магазины и другие заведения, которые входят в состав гостиниц.

Справка Finance.ua

  • Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.
  • Стоимость номера в гостиницах Киева (класса люкс) – 7601 гривна.
  • Стоимость номера в гостиницах Киева (класс стандарт) – от 800 грн.
По материалам Finance.UA
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