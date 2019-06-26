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Samsung исправила экраны складного Galaxy Fold

Samsung исправила экраны складного Galaxy Fold

Компания Samsung изменила дизайн складного смартфона Galaxy Fold, чтобы решить проблемы с долговечностью экрана, которые помешали его запуску.

Об этом пишет Bloomberg.

Однако компания до сих пор не может подтвердить дату выпуска, и один из сотрудников сказал Bloomberg, что смартфон вряд ли появится на презентации Galaxy Note 10 в следующем месяце.

Утверждается, что Samsung создала такую ​​защитную пленку экрана, которая “перетекает в лицевую панель, чтобы ее невозможно было снять вручную”.

Предыдущие гаджеты поставлялись с дисплеями с пленкой, которая выглядела, как съемная защитная пленка, хотя удаление ее фактически разрушало экран, как выяснили некоторые рецензенты.

По материалам Корреспондент.net
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