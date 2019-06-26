Samsung исправила экраны складного Galaxy Fold

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Samsung изменила дизайн складного смартфона Galaxy Fold, чтобы решить проблемы с долговечностью экрана, которые помешали его запуску.
Об этом пишет Bloomberg.
Однако компания до сих пор не может подтвердить дату выпуска, и один из сотрудников сказал Bloomberg, что смартфон вряд ли появится на презентации Galaxy Note 10 в следующем месяце.
Утверждается, что Samsung создала такую защитную пленку экрана, которая “перетекает в лицевую панель, чтобы ее невозможно было снять вручную”.
Предыдущие гаджеты поставлялись с дисплеями с пленкой, которая выглядела, как съемная защитная пленка, хотя удаление ее фактически разрушало экран, как выяснили некоторые рецензенты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыПозавчера, 21:06 - 5174 15
5 причин взять деньги до зарплаты в «ШвидкоГроші»Вчера, 11:32 - 668 12
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощностиВчера, 06:16 - 2677 8
В МВФ знают, как увеличить рост ВВП УкраиныВчера, 14:03 - 855 5
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсийВчера, 10:05 - 5362 4
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановкеВчера, 12:45 - 8744 3
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсийВчера, 10:05 - 5362 4
Межбанк: на сколько обвалится долларВчера, 11:36 - 3722 1
📌 Кредитные карты с кэшбэком: сравниваем лидеровВчера, 16:16 - 2806
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощностиВчера, 06:16 - 2677 8
Создана бактерия, перерабатывающая пластикВчера, 10:20 - 460 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 575
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4711 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4255
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23892 30